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Stromausfall in Dresden: Kabelfehler betrifft 2300 Kunden von "SachsenEnergie"
Dresden - Ein Kabelfehler hat am Montagabend für einen Stromausfall im Dresdner Stadtteil Cotta gesorgt.
Zwischen 20.38 Uhr und 21.49 Uhr waren insgesamt 2300 Kunden von Energieversorger "SachsenEnergie" ohne Strom, wie Unternehmenssprecherin Johanna Lemke gegenüber TAG24 am Dienstagmorgen erklärte.
Grund für die Störung sei dabei ein Kabelfehler gewesen.
Während der Fehler inzwischen behoben wurde, werde nun untersucht, wie es dazu kommen konnte.
Hauptsächlich vom Stromausfall betroffen waren Anwohner im Bereich Burgkstraße/Gohliser Straße. Für knapp eine Stunde tappten viele Anwohner dort im Dunkeln.
Erstmeldung vom 23. März, 22.44 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 24. März, 8.49 Uhr.
Titelfoto: Oliver Killig