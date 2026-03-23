Zeugen gesucht! Mann beleidigt Passanten und schlägt auf Autos
Dresden - Erschreckender Vorfall in der Wilsdruffer Vorstadt in Dresden! Am vergangenen Freitag zwischen 19.35 Uhr und 20 Uhr verletzte ein Mann eine Frau und beschädigte anschließend zwei Autos.
Ein 43 Jahre alter Mann beleidigte an der Haltestelle "Bahnhof Mitte" auf der Jahnallee mehrere Passanten, darunter eine Frau (29), wie die Polizei mitteilte.
Anschließend wollte er in die Buslinie 68 in Richtung Niederwartha einsteigen, als ihm zwei beunruhigte Fahrgäste den Zugang verwehrten. Der Mann blieb an der Haltestelle zurück und schubste daraufhin die 29-Jährige - durch den Sturz zog sich die Frau leichte Verletzungen zu.
Danach lief der Angreifer in Richtung der Haltestelle "Koreanischer Platz". Auf der Weißeritzstraße hielt er zwei vorbeifahrende Autos an und schlug ihnen auf die Motorhaube.
Zudem trat er gegen die Seite eines Audi S3 (Fahrer: 45) und richtete dabei rund 1000 Euro Schaden an.
Wer hat etwas gesehen?
Die Polizei war schnell vor Ort und stellte bei dem 43-Jährigen 1,4 Promille fest.
Die Beamten ermitteln unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.
Nun werden Zeugen gesucht: Vor allem Frauen, die von ihm beleidigt wurden, sowie Autofahrer, die er gestoppt hat, sollen sich umgehend unter Tel. (0351) 483 22 33 melden.
Titelfoto: Steffen Füssel