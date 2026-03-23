Zeugen gesucht! Mann beleidigt Passanten und schlägt auf Autos

Dresden - Erschreckender Vorfall in der Wilsdruffer Vorstadt in Dresden ! Am vergangenen Freitag zwischen 19.35 Uhr und 20 Uhr verletzte ein Mann eine Frau und beschädigte anschließend zwei Autos.

An der Haltestelle "Bahnhof Mitte" pöbelte ein 43-Jähriger besoffen Passanten an. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Ein 43 Jahre alter Mann beleidigte an der Haltestelle "Bahnhof Mitte" auf der Jahnallee mehrere Passanten, darunter eine Frau (29), wie die Polizei mitteilte.

Anschließend wollte er in die Buslinie 68 in Richtung Niederwartha einsteigen, als ihm zwei beunruhigte Fahrgäste den Zugang verwehrten. Der Mann blieb an der Haltestelle zurück und schubste daraufhin die 29-Jährige - durch den Sturz zog sich die Frau leichte Verletzungen zu.

Danach lief der Angreifer in Richtung der Haltestelle "Koreanischer Platz". Auf der Weißeritzstraße hielt er zwei vorbeifahrende Autos an und schlug ihnen auf die Motorhaube.

Zudem trat er gegen die Seite eines Audi S3 (Fahrer: 45) und richtete dabei rund 1000 Euro Schaden an.