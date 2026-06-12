Lange Schlange an der Tanke: Dresden jagt den billigsten Sprit des Tages

Dresden - Was ist denn hier los? Vor einer star-Tankstelle in Dresden -Omsewitz stehen die Autos plötzlich Schlange und die Fahrer warten geduldig auf ihren Platz an der Zapfsäule. Der Grund ist einfach: Wer aktuell zum richtigen Zeitpunkt tankt, kann inzwischen fast zehn Euro pro Tankfüllung sparen.

Bei der star-Tankstelle auf der Coventrystraße wollten viele Autofahrer die günstigen Spritpreise nutzen. © Ove Landgraf

Die Preisunterschiede an deutschen Tankstellen haben ein Rekordniveau erreicht. Nach Angaben des ADAC liegen zwischen dem teuersten und dem günstigsten Zeitpunkt eines Tages inzwischen bis zu 14,6 Cent pro Liter bei Super E10 und sogar 18,4 Cent bei Diesel.

Für Autofahrer bedeutet das bares Geld. Besonders in der frühen Mittagszeit lohnt sich der Blick auf die Preistafel. Wer kurz vor dem täglichen Preissprung um 12 Uhr tankt, kann bei einer 50-Liter-Füllung im Schnitt 7,30 Euro mit Benzin und 9,20 Euro mit Diesel sparen.

Dass viele Dresdner derzeit gezielt auf günstige Tank-Momente warten, dürfte auch am zuletzt gesunkenen Preisniveau liegen.

Nach Daten des Spritportals "Clever Tanken" sind die Durchschnittspreise gegenüber der vergangenen Wochen um rund 6 Cent zurückgegangen.