11.06.2026 11:20 Fahrerflucht nach Unfall mit Fußgänger: Wer hat etwas gesehen?

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In Dresden-Dobritz kam es am Dienstagmittag zu einem Unfall, bei dem eine Fußgängerin angefahren wurde und der Autofahrer flüchtete.

Von Maxima Michael

Dresden - Fahrerflucht in Dresden-Dobritz! Ein Autofahrer fuhr einfach davon, nachdem er eine Fußgängerin erfasst hatte. Auf der Pirnaer Landstraße gab es am Dienstagmittag einen Fußgänger-Unfall. (Archivfoto) © Holm Helis Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 13 Uhr auf der Pirnaer Landstraße, so die Polizei. In Höhe der Reisstraße fuhr der Fahrer eines schwarzen Autos die Frau an, doch entfernte sich rasch vom Tatort. Die Fußgängerin blieb verletzt zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Nun sind Zeugen gesucht! Wer etwas gesehen hat oder Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich umgehend unter der (0351) 483 22 33 zu melden.

Titelfoto: Holm Helis