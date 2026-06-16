Neue Baustelle sorgt für wochenlange Sperrung in Innerer Altstadt
Dresden - Bauarbeiten der Sachsenenergie sorgen noch ab dieser Woche in der Inneren Altstadt für wochenlange Verkehrseinschränkungen. Vor allem Autofahrer müssen sich auf verschiedene Sperrungen einstellen.
Damit auch in Zukunft die Fernwärme-Versorgung gesichert ist, werden am Tzschirnerplatz 60 Meter neue Kunststoffmantelrohre verlegt. Die Arbeiten beginnen am 18. Juni und werden voraussichtlich bis 7. August dauern.
Im Zuge der Baustelle muss der Tzschirnerplatz ab der Rampischen Straße bis zum Brühlschen Garten auf einer Seite gesperrt werden. Der Tzschirnerplatz ist dann von der Schießgasse aus nur in Richtung Akademiestraße befahrbar und wird zu Einbahnstraße.
Die Polizeidirektion Dresden und der Parkplatz auf der Schießgasse sind dennoch erreichbar. Autofahrer müssen im Zeitraum den Weg von der Landhausstraße kommend nehmen.
Alle Umleitungen kann man den Schildern am Rathenauplatz und am Pirnaischen Platz entnehmen.
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Wegen Baustelle: Sperrungen und Umleitungen in Innerer Altstadt
Komplett für den Autoverkehr gesperrt sind bis Anfang August die Zufahrt auf die Akademiestraße von der St-Petersburger Straße und der Hasenberg. Laut Sachsenenergie soll die Zufahrt zum Rathenauplatz über die Steinstraße ausgeschildert sein.
Gute Nachrichten für Fußgänger und Fahrradfahrer: Für sie ist der Bereich weiterhin nutzbar.
Titelfoto: Bildmontage/Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa, Steffen Stüffel