Hier laufen oder starten Bauarbeiten in Dresden

Dresden - An mehreren Stellen in Dresden laufen oder beginnen Bauarbeiten. TAG24 gibt Euch einen Überblick über die aktuellen Maßnahmen.

Bahn frei! Ein neuer Spielplatz wird am Frauensteiner Platz gebaut. © Ove Landgraf

Die Stadtteilfeuerwehr Langebrück bekommt ein neues Gerätehaus, das Ende 2027 in Betrieb gehen soll. Am Dienstag wird der Grundstein an der Lessingstraße gelegt.

In Altgruna wird ein neuer öffentlicher Spielplatz am Frauensteiner Platz neben der Bärensteiner Straße errichtet. Die frühere Schotterfläche soll bis Juni zu einer Aufenthalts- und Spielfläche mit Sandkasten, Kriechröhren, Kletterturm, Rutsche und Hängematte umgestaltet werden. Auch Bäume werden gepflanzt. Die Gesamtkosten betragen 260.000 Euro, davon werden 70 Prozent gefördert.

Ab Montag saniert das Straßen- und Tiefbauamt die Beleuchtungsanlage auf der Liliensteinstraße und der Königsteinstraße im Wohngebiet zwischen Winterbergstraße, Karcherallee, Tiergartenstraße und Grunaer Weg. Insgesamt werden zehn neue Beleuchtungsmaste gestellt, die Kosten betragen 50.000 Euro.

Die Schulwege zum neuen Gymnasium Linkselbisch-Ost ("LEO") sollen sicherer werden. Bis vierten August laufen Arbeiten im Bereich An der Rennbahn/Winterbergstraße/Dobritzer Straße.