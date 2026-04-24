Sanierung von Platz in Dresden: Hier lässt die Stadt jetzt ihre Azubis ran

Dresden - Der F.-C.-Weiskopf-Platz am Rathaus Plauen gilt als historisches und geografisches Zentrum des Stadtteils. Nun soll das abgenutzte Areal neu belebt werden. In dieser Woche sind die Arbeiten gestartet.

Der F.-C.-Weiskopf-Platz in Plauen wird auf Vordermann gebracht. © Eric Münch

Dafür lässt der Regiebetrieb "Zentrale Technische Dienstleistungen" seine Auszubildenden ran. Auf einer "Lehrlingsbaustelle" werden sie die Rasenflächen instandsetzen. Geplant ist auch die Nachpflanzung einer Hainbuche (gefällt in 2024 wegen schlechten Zustands) und die Sanierung des Müllerbrunnens samt der umliegenden Freiflächen.

Zunächst muss der verdichtete Boden – unter Schonung der Wurzelbereiche – für eine ausreichende Belüftung gelockert werden. Anschließend können die Azubis zur Aufwertung der oberen Bodenschichten eine Zwischensaat mit Gelbsenf und Phacelia (Bienenweiden) ausbringen.

Im Herbst nach der Mahd ist dann die Rasenansaat an der Reihe. Als Schutz vor ungebetenem Besuch steht ein Bauzaun rund um das Areal. Die Parkmöglichkeiten sind eingeschränkt.

Stadtgrün-Amtsleiter Sascha Döll (46) bezeichnet die Maßnahmen als "starkes sichtbares Zeichen" für die Wiederherstellung der Anlage, die wegen nahezu vollständig zerstörter Rasenflächen ihre innere Gliederung mittlerweile verloren hat.