28.02.2025 21:59 1.316 Bau an Leitung? Umleitung! Verkehr am Körnerplatz beeinträchtigt

Du bist in Dresden unterwegs? Achtung, der Verkehr am Körnerplatz in Loschwitz ist beeinträchtigt!

Von Chris Pechmann

Dresden - Am Körnerplatz in Dresden-Loschwitz wird wieder gebaut! Für Autofahrer oder Bus-Fahrgäste heißt das: Verkehrseinschränkungen. Zuletzt bis Herbst 2024, jetzt geht es weiter: Bauarbeiten am Körnerplatz in Loschwitz. (Archivfoto) © Holm Helis SachsenEnergie teilte am Freitag mit, dass ab Montag, dem 3. März am Körnerplatz und den umliegenden Straßen Leitungen weiter erneuert werden. Von März bis Juni 2025 dauern die Arbeiten zur Auswechslung der Gasleitung im Kreuzungsbereich Friedrich-Wieck-Straße und der Pillnitzer Landstraße an. Die Haltestelle Richtung stadtauswärts wird dafür auf die Elbbrückenstraße verlegt. Der Verkehr wird ebenfalls stadtauswärts über die Dammstraße Fidelio-F.-Finke-Straße/Amtsstraße geführt. Ab Mitte April wolle man zeitgleich auf der Pillnitzer Straße weiterbauen. Heißt: Die Pillnitzer Landstraße wird von der Amtsstraße in Richtung Körnerplatz als Einbahnstraße eingerichtet. Das Bauprojekt am Körnerplatz begann bereits im August 2024 und wurde im Herbst vergangenen Jahres vorübergehend unterbrochen.

Titelfoto: Holm Helis