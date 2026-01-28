Für die Campuslinie werden Bäume gefällt

Dresden - Der Bau der Campuslinie in der Südvorstadt soll ab Juni beginnen. Im Umfeld der Nossener Brücke kommt es aber schon ab Montag zu Verkehrseinschränkungen.

Ab Montag sollen weitere Bäume gefällt werden, auch auf dem Mittelstreifen an der Budapester Straße. © Ove Landgraf

Grund für die Einschränkungen: Das Rathaus lässt erneut die Kettensägen heulen.

In Vorbereitung für das Mega-Bauprojekt waren im Oktober bereits Bäume an der Nürnberger Straße gefallen.

Nun kommt es wegen weiterer Fällarbeiten voraussichtlich bis Ende Februar (ab dann beginnt Schonzeit mit Fällverbot) im Bereich Freiberger, Budapester, Glauchauer und Nürnberger Straße zu abschnittsweisen Einschränkungen.

Gefällt werde laut eines Sprechers im Mittelstreifen an der Budapester Straße zwischen Glauchauer und Nürnberger Straße sowie im Bereich der Nossener Brücke.

"Dort sind die nördlichen Böschungsbereiche zwischen Budapester Straße und Zwickauer Straße sowie zwischen Zwickauer Straße und dem Gelände der Deutschen Bahn betroffen", hieß es. Außerdem werde westlich der Fabrikstraße im Mittelstreifen der Nossener Brücke gearbeitet.