Bauarbeiten am Fetscherplatz: Das müssen Bahnfahrer ab Donnerstag beachten

Dresden - Ab Donnerstag wird am Fetscherplatz in der Dresdner Innenstadt gebaut. Bahnfahrer müssen sich auf Einschränkungen vorbereiten.

In dieser Zeit soll ein Entwässerungssystem an den Schienen nachgerüstet werden. Zudem werden einige Schäden an den Fahrleitungen und deren Aufhängungen behoben.

Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe mitteilten, sollen die Arbeiten am 20. Februar gegen 4 Uhr morgens starten und bis Sonnabend, ebenfalls bis 4 Uhr, andauern.

Für beide Linien werden des Weiteren zusätzliche Ersatzbusse (EV4 und EV10) eingesetzt. Diese fahren ab der Lipsiusstraße über den Comeniusplatz, dem Fetscherplatz, dem Pohlandplatz und schließlich über Tolkewitz bis nach Laubegast. Umsteigemöglichkeiten in die Straßenbahnlinien 1, 2 und 44 gibt es stadtauswärts an der Haltestelle Comeniusplatz und stadteinwärts an der Haltestelle Lipsiusstraße.

Ebenso wie die Linie 4 wird auch die Linie 12 verkürzt. Sie fährt von der Haltestelle am S-Bahnhof Freiberger Straße über den Hauptbahnhof bis hin zum Pirnaischen Platz. Dort haben Passagiere dann die Möglichkeit, in die Linie 44 in Richtung Laubegast einzusteigen.

Die Linie 44 fährt planmäßig von Laubegast zur Haltestelle am Straßburger Platz. Um weiterfahren zu können, müssen Fahrgäste dann in die Linie 12 nach Leutewitz umsteigen.

Der Autoverkehr wird laut den DVB durch die Bauarbeiten nicht weiter beeinträchtigt.