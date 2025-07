Neue Baustelle in Pieschen sorgt für Umleitungen und Ersatzverkehr

Dresden - Kaum ist ein Ende der großen Baustelle am Postplatz in Sicht, steht schon die nächste in den Startlöchern: Ab kommender Woche werden die Gleise in Pieschen erneuert. ÖPNV-Nutzer müssen sich deshalb auf Umleitungen und Ersatzverkehr einstellen. Änderungen gibt es auch bei den Straßenbahnlinien 44 und 46.