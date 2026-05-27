Umleitungen in der Dresdner Altstadt: Tunnel unter Wiener Platz zeitweise dicht

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Zwischen dem 1. und dem 5. Juni werden die beiden Tunnelröhren unter dem Wiener Platz nachts teilweise wegen Wartungsarbeiten gesperrt sein.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Achtung an alle Autofahrer in der Dresdner Innenstadt: Anfang Juni wird der Tunnel unterhalb des Wiener Platzes für den Autoverkehr gesperrt.

In der ersten Juniwoche müssen sich Autofahrer in der Dresdner Innenstadt zeitweise auf eine Umleitung einstellen. (Archivfoto)
In der ersten Juniwoche müssen sich Autofahrer in der Dresdner Innenstadt zeitweise auf eine Umleitung einstellen. (Archivfoto)  © Norbert Neumann

Wie die Stadt Dresden in einer Pressemitteilung informiert, finden die Arbeiten an den Tagen zwischen dem 1. und dem 5. Juni statt.

Dabei soll zunächst ausschließlich die Nordröhre in Fahrtrichtung Kraftwerk Mitte in den Nächten vom 1. Juni bis zum 3. Juni zwischen 22 und 5 Uhr voll gesperrt sein. In diesen Stunden müssen alle Verkehrsteilnehmer auf eine Umleitung ausweichen, die mit "U1" gekennzeichnet sein wird.

In den Nächten vom 3. Juni bis zum 5. Juni erfolgen dieselben Maßnahmen dann in der anderen Tunnelröhre. Die Fahrtrichtung Zoo wird demnach ebenfalls in den Nächten zwischen 22 und 5 Uhr gesperrt bleiben. Autofahrer, die in diese Richtung wollen, müssen in dieser Zeit den Umleitungsschildern "U2" folgen.

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Die Tiefgaragenzufahrten sind in diesen Nächten ebenfalls nicht zugänglich.

Grund für die Vollsperrung der beiden Tunnelröhren sind einfache Wartungsarbeiten.

Auch die Einfahrten zu den Tiefgaragen werden in der Zeit der Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. (Archivfoto)
Auch die Einfahrten zu den Tiefgaragen werden in der Zeit der Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. (Archivfoto)  © Holm Helis
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Vor allem die Technik in den beiden Tunnelröhren soll dabei im Vordergrund stehen. Darunter fallen neben sicherheitstechnischen Anlagen wie Brandmeldeanlagen, Notrufeinrichtungen und Verkehrssteuerung auch die Tunnelbeleuchtung.

An Letzterer sollen zudem Reinigungsarbeiten stattfinden.

Titelfoto: Norbert Neumann

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