Baustelle am Blauen Wunder zwingt Busse zur Umleitung: Diese Linien sind betroffen

Dresden - An zwei Wochenenden im November wird das Blaue Wunder in Dresden für sämtlichen Verkehr dichtgemacht. Die Buslinien 61, 63 und 84 erfahren deshalb eine Fahrplanänderung. Das ist alles, was ihr wissen müsst.

Die Busse der DVB verkehren sonst im Minutentakt über die altehrwürdige Brücke. An zwei Wochenenden im November können die Fahrzeuge das Blaue Wunder zumindest nachts nicht mehr passieren. © Steffen Füssel, Steffen Fuessel

In den Nächten zwischen dem 20. und dem 23. November und eine Woche später zwischen dem 27. und dem 30. November wird die historische Brücke in Loschwitz gänzlich für den Straßenverkehr gesperrt sein.

Jetzt informieren die DVB über die Linienänderungen der drei betroffenen Buslinien, welche in den jeweiligen Nächten zwischen 22 Uhr und 4 Uhr wie folgt verlaufen werden:

Die Linie 61 fährt aus Richtung Löbtau bis zur Haltestelle "Schillerplatz" und endet auch dort. Auf der anderen Elbseite fährt dieselbe Linie vom Körnerplatz über Bühlau und Weißig bis zur Endhaltestelle am Fernsehturm.

Die Linie 63 fährt auf der Altstadtseite ebenfalls aus Löbtau kommend bis zum Schillerplatz und dort dann weiter zur Oehmestraße. Auf der gegenüberliegenden Elbseite wie tagsüber auch vom Körnerplatz nach Pillnitz.

Die Buslinie 84 verkehrt hingegen nur auf der Grundstraße ab der Haltestelle "Steglichstraße" und Rochwitz. Später fährt sie dann als Regionallinie 521 noch weiter.