Brückenabriss steht bevor: Hier wird der Verkehr im Dresdner Norden umgeleitet

Dresden - Schon viel zu lang ächzt die Fußgängerbrücke am S-Bahnhof Industriegelände vor sich hin. Jetzt ist ihre Zeit gekommen, etwas Neuem zu weichen. Doch dafür müssen sowohl Autofahrer als auch Straßenbahngäste eine Sperrung in Kauf nehmen.

Bei Fußgängern könnte sich der Abriss gar nicht bemerkbar machen. Schließlich ist die Fußgängerbrücke schon seit längerem gesperrt. © Ove Landgraf

Wie die Stadt Dresden informiert, wird die Fußgängerbrücke, welche über die Königsbrücker Straße auf Höhe S-Bahnhof Industriegelände führt, zwischen 9 Uhr am kommenden Sonntag und 4 Uhr am darauffolgenden Montag dem Erdboden gleich gemacht.

Die Planung sieht vor, dass der Überweg zuvor in vier Teile zerlegt und anschließend von einem Kran ausgehoben wird. In dieser Zeit der Abrissarbeiten wird die Königsbrücker Straße vollumfänglich gesperrt.

Gegen 17 Uhr erfolgt am selbigen Sonntag eine zusätzliche Sperrung der Straßenbahnschienen, da die Arbeiter die Brücke im Bereich der Oberleitung abtrennen müssen. In dieser Zeit ist mit einer Umleitung zu rechnen, wie genau diese abläuft und wo sie hält wird noch von den DVB bekannt gegeben.

Der Zugverkehr am S-Bahnhof Industriegelände wird durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt.