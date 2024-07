Bauarbeiten im Hauptbahnhof sorgen für Chaos: S-Bahn-Linie wird verkürzt!

Wer mit den roten Dieselzügen auf der S8 unterwegs ist, kennt die chaotischen Zustände. Dank verkürzter Linienführung soll der Fahrplan bald wieder eingehalten werden. © Max Patzig

Wer zwischen Dresden und Kamenz unterwegs ist, wird festgestellt haben, dass die S8 in der letzten Zeit häufig verspätet fuhr. Ein Umstand, den der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) nicht länger hinnehmen will.

Aus diesem Grund wurde ein Plan erarbeitet, bei dem die Züge nicht mehr den großen Bahnhof im Stadtzentrum anfahren und somit einige Verspätungs-Minuten vermeiden.

Ab kommendem Sonntag (21. Juli) soll die Linie zunächst bis zum 28. September nur zwischen Kamenz und Dresden-Mitte fahren: "Damit haben die Fahrgäste neben den Anschlüssen am Bahnhof Neustadt an diesem wichtigen Knotenpunkt die Möglichkeit, in zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien umzusteigen, unter anderem in die Linie 10 zum Hauptbahnhof", teilte der VVO in dieser Woche dazu mit.

Ab dem 29. September fahren die Züge dann wieder bis zum Hauptbahnhof. Das sei aufgrund "des geplanten Fortschritts der Baumaßnahmen" bis zum 2. November möglich.

Tags darauf geht es in Phase 3: Vom 3. November bis 7. Dezember fahren die Dieselzüge von Kamenz kommend nur bis zum Bahnhof Neustadt. "Hier bestehen ebenfalls zahlreiche Anschlüsse an den Straßenbahn- und Busverkehr", so der VVO. "Zudem können die Fahrgäste mit anderen Zügen und S-Bahnen den Hauptbahnhof erreichen."