Stadt kündigt an: Auf dieser Brücke in Dresden wird Verkehr eingeschränkt

Dresden - Verkehr eingeschränkt: Auf der Brücke Budapester Straße fällt in Richtung Zentrum ab Montag vorübergehend eine Fahrspur weg.

Ab Montag ist die Brücke Budapester Straße in Richtung Zentrum nur einspurig befahrbar. (Archivbild) © Eric Münch

Wie die Stadt ankündigte, finden Arbeiten für das Monitoringsystem statt, welches seit November 2024 den Zustand der Spannstahl-Konstruktion mittels Sensoren rund um die Uhr überwacht.

"Ein Bereich bedarf einer weiteren Analyse und Bewertung. Erste Materialproben wurden bereits im Januar entnommen", heißt es aus dem Dresdner Rathaus. Nun müssten im Fahrbahnbereich und an der Unterseite verschiedene Proben der Spannglieder und des Betons gesammelt werden.

Die Maßnahme soll bis zum 13. Mai (Mittwoch) andauern.

So lange dürfen keine Lkw über die einspurige Brückenhälfte fahren. Eine Umleitung über die Nürnberger Straße, Münchner Straße, Fritz-Löffler-Straße und St. Petersburger Straße ist ausgeschildert.