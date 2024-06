Schon heute starten Bauarbeiten: B6 bald komplett dicht!

Dresden - Es wird ernst im Dresdner Westen! An der B6 wird bald gebaut, doch schon am heutigen Montag geht's ringsum los.

Entlang der B6 (links im Bild) beginnen bald aufwendige Bauarbeiten. Schon am Montag starten die Arbeiten für die Umleitungsstrecke. © Jürgen-M. Schulter

Damit die großen Bauarbeiten auf der Meißner Landstraße (B6) in den Sommerferien keine allzu großen Auswirkungen auf den Verkehr haben, wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Diese Arbeiten beginnen am heutigen Montag.

Aus diesem Grund wird es zunächst auf der Gustav-Merbitz-Straße, Flensburger Straße, Gartenstraße sowie der Ludwigstraße und der parallel verlaufenden Heinrich-Mann-Straße zu Einschränkungen kommen.

Die Vorbereitungen sollen am Mittwoch, dem 19. Juni, abgeschlossen sein. Tags darauf beginnen dann schließlich die Arbeiten an der B6, die in drei Etappen unterteilt sind.

Im Zeitraum vom 20. Juni bis zum 2. Juli soll zwischen der Kreuzung zum Gohliser Weg und dem Netto-Markt auf der Dresdner Straße 64 gebaut werden. Daran schließen sich die Arbeiten zwischen diesem Netto und dem auf der Meißner Landstraße 138 an (3. bis 14. Juli).

Ab dem 15. Juli wird dann voraussichtlich bis 2. August zwischen dem Netto auf der Meißner Landstraße und der Kreuzung Am Urnenfeld die Straße erneuert.