DVB reparieren zwei Weichen: Auswirkungen tagelang stadtweit zu spüren!

Dresden - Wer mit den Öffis unterwegs ist, muss sich in den nächsten Tagen auf neue Fahrpläne und Linienführungen einstellen. Ganz wichtig: Ihr solltet mehr Zeit eingeplant werden, um Euer Ziel zu erreichen! Und: Autofahrer sind auch betroffen.

Am Pirnaischen Platz und an der Grunaer Straße wird ab Montag gebaut. (Archivbild) © Steffen Füssel

Jetzt wird's heftig! Schon im Sommer bereiteten mehrere Baustellen den Dresdnern Probleme. Doch ab kommenden Montag und bis Donnerstag, 16. November, sorgen die Arbeiten an zwei Weichen für Änderungen in einer ganz neuen Dimension.

Gebaut wird am Pirnaischen Platz und in der Grunaer Straße, also entlang einer der wichtigsten Achsen im Liniennetz der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB).

Die Straßenbahnen der Linien 1, 2, 4 und 12 fahren (eigentlich) dort entlang. Doch aufgrund der Baumaßnahme kommt es auch auf anderen Linien zu Einschränkungen.

Die Änderungen im Überblick:

Linie 1: Zwischen Comeniusplatz und Pirnaischem Platz fahren die Bahnen über Fetscherplatz, Sachsenallee, Bautzner-/Rothenburger Straße, Albert- sowie Carolaplatz und über die Carolabrücke.

Linien 2 und 4: Zwischen Straßburger Platz und Postplatz Umleitung über Lennéstraße und -platz, Hauptbahnhof Nord sowie Dr.-Külz-Ring.

Linie 10: Verkürzte Linienführung - von der Messe geht es lediglich zum Straßburger Platz und von dort weiter als Linie 12 nach Striesen.

Linie 12: Im Osten fahren die Bahnen von Striesen wie gewohnt bis zum Straßburger Platz und dann weiter als Linie 10 zur Messe. Im Westen geht's von Leutewitz zum Postplatz wie bisher, dann wird aber gewendet.