Ein Jahr lang: Diese Brücke in Dresden wird erneuert
Dresden - In Sichtweite zum Rathaus in Dresden-Cotta laufen seit Anfang Oktober Bauarbeiten für den Neubau der Brücke über den Hochwasserschutzkanal Weidigtbach am Emerich-Ambros-Ufer.
Zunächst wird dabei die alte Brücke komplett abgerissen, danach werden die Fahrbahnen und Gehwege erneuert.
Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September 2026, kosten rund 756.000 Euro, finanziert aus Eigenmitteln der Stadt.
Während der Arbeiten wird das Emerich-Ambros-Ufer stadteinwärts zeitweise nur einspurig befahrbar sein.
Fußgänger und Radfahrer müssen sich auf eine Vollsperrung einstellen, die Umleitung wird ausgeschildert.
Auch eine Gasleitung wird erneuert. Ziel der Maßnahme ist, die Brücke langfristig sicher und fit für die künftige Verkehrsbelastung zu machen.
Titelfoto: Thomas Türpe