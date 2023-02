Endlich! Bahnhof in Dresden-Plauen ist wieder freigegeben

Der Bahnhof Dresden-Plauen wurde umfangreich erneuert. Jetzt können wieder Züge anhalten. (Archivbild) © Norbert Neumann

Nach einwöchiger Verzögerung können Regional- und S-Bahnen wieder an dem Haltepunkt stoppen.

Zuletzt durften die Züge zwar das neu verlegte Gleis nutzen, ein Zugang zum Bahnhof war für Fahrgäste jedoch vorübergehend nicht möglich.

"Am Freitag konnte das neue 1,5 Kilometer lange Gleis in Dresden-Plauen in Betrieb genommen werden. Leider konnten die Arbeiten am Bahnsteig nicht rechtzeitig abgeschlossen werden", erklärt eine Bahn-Sprecherin auf TAG24-Anfrage.

So hätten wegen der Kälte die Bodenplatten nicht auf eine Höhe gebracht werden können, weshalb sich die Abnahme nach hinten verschob.

Es ist nicht die erste Verzögerung des 2019 begonnenen Bau-Projekts. Bereits im letzten Jahr wurden längere Bauzeiten und Mehrkosten bekannt. Unerwartete Gesteinsschichten trieben die Summe von 32 auf 36 Millionen Euro.

Die Investition umfasst neben dem barrierefreien Ausbau des Haltepunkts mit Fahrstuhl auch die Errichtung von drei Stahlbetonbrücken, die bereits fertiggestellt sind.