Hier ist Geduld gefragt: Baustelle macht Straße zum Nadelöhr

Dresden - Wer aus Radeberg nach Dresden kommt, muss seit einigen Tagen vor allem in den Feierabendstunden viel Geduld mitbringen: Auf der Fischhausstraße sorgt eine Baustelle für Stau.

Seit Dienstag lässt SachsenEnergie eine neue Trinkwasserleitung verlegen.

"Für die Einrichtung der Baustelle ist die Ampelanlage die bessere Alternative, da die Einrichtung einer Umleitung zu einer weiträumigen Umfahrung führen würde", erklärt eine Rathaussprecherin.

Die Bauarbeiten sollen nach aktueller Planung bis zum 5. Juli dauern.