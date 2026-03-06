Bramschtunnel in Gorbitz wegen Wartungsarbeiten gesperrt

Dresden - Autofahrer aufgepasst! Ab kommenden Montag bis Freitag ist der Bramschtunnel in Gorbitz zwischen der Braunsdorfer Straße und der Fröbelstraße wegen Wartungsarbeiten wechselseitig voll gesperrt.

Ab kommender Woche wird es Verkehrseinschränkungen im Bramschtunnel in Gorbitz geben. (Archivfoto) © Eric Münch

Wie das Straßen- und Tiefbauamt Dresden mitteilt, wird die Nordröhre (stadtauswärts) vom 9. März um 6 Uhr bis 11. März, 18 Uhr, voll gesperrt. Vom 12. März bis 13. März gleicher Zeit ist dann die Südröhre (stadteinwärts) nicht befahrbar.

Der Verkehr werde in der jeweils geöffneten Röhre umgeleitet, heißt es.

Es gibt allerdings eine Ausnahme: Am Mittwoch, dem 11. März, werden von 22 Uhr bis 0 Uhr Funktionstestungen durchgeführt, weshalb es zu kurzzeitigen Sperrungen beider Tunnelröhren kommt.

Grund für die Wartungsarbeiten sei die Überprüfung der Tunneltechnik. Alle Systeme wie beispielsweise die Brandmeldeanlage, die Notrufeinrichtungen und die Verkehrsteuerung werden auf Sicherheit getestet.