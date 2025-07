Dresdens wichtigste Wasserleitung wird saniert: Straßen mehrere Monate lang gesperrt

In Freital wird die Leitung an insgesamt vier Stellen erneuert. © SachsenEnergie

Insgesamt 60 Prozent des Trinkwassers gelangen laut "SachsenEnergie" über die Rohrleitung zwischen der Talsperre Klingenberg und dem Wasserwerk Coschütz in die sächsische Landeshauptstadt.

Damit die Versorgung auch in Zukunft gesichert ist, wird dieser Leistungsabschnitt nun saniert, wie der Energieversorger am Freitagmorgen mitteilte. Dafür werden einzelne Rohre in mehreren Schritten ausgetauscht.

Baubeginn ist am 24. Juli in Freital und Dorfhain. Aufgrund der Sanierung wird der Leitenweg voll gesperrt. Am 29. Juli folgt eine Sperrung der Straße "An der Klinge/Am Wasserwerk" in Dorfhain, ab dem 18. August ist die Straße "Am Schloßgarten" in Freital dicht. Diese Bauarbeiten in diesen drei Abschnitten sollen im März 2026 abgeschlossen sein.

Etwas schneller sollen die Leitungserneuerung an der Freitaler Kreuzung Rotkopf-Görg-Straße/Leßkestraße vonstattengehen, die ab dem 15. September gesperrt wird. Hier rechnet "SachsenEnergie" zum Jahresende mit einem Abschluss der Bauarbeiten.