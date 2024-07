In Dresden wird gebaut! Bahnlinien umgeleitet, auch Autofahrer betroffen

Dresden - In Dresden wird mal wieder gebaut! Dieses Mal in der Albertstadt. Aufgrund einer Gleisreparatur der DVB auf der Königsbrücker Straße, kurz vor der Einmündung zur Fabricestraße, werden Straßenbahnlinien und Verkehr umgeleitet.

Die Linie 7 fährt in dem Zeitraum von Pennrich planmäßig über den Hauptbahnhof bis zum Albertplatz. Dann gehts weiter als Linie 11 über Bahnhof Neustadt, Marienbrücke und Postplatz nach Zschertnitz. Die Linie 8 fährt übergangsweise von der Südvorstadt planmäßig über Hauptbahnhof und Postplatz zum Albertplatz. Von da aus geht es weiter über Bahnhof Neustadt in die Gleisschleife Eisenbahnstraße.

Zudem gibt es für die Linien 7 und 8 Ersatzverkehr: Der EV 7/8 verkehrt zwischen Albertplatz und Klotzsche, Infineon. Der Umstieg von den Straßenbahnlinien 7 und 8 erfolgt an der zentralen Haltestelle am Albertplatz, der in die Linie 47 jeweils an der Station Infineon Nord.