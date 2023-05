Nach dem Dresdner Container-Entscheid: Wie viel Macht haben eigentlich die Ortschaftsräte?

Dresden - Nach langen und hitzigen Diskussionen machte der Dresdner Stadtrat den Weg frei für sechs Container-Standorte . Drei davon waren zuvor in den kleineren Stadtviertel-Parlamenten abgelehnt worden. Was sagen die lokalen Vertreter dazu?

CDU-Politiker Mario Schmidt (48) stimmte erst im Stadtbezirksbeirat und dann im Stadtrat gegen die Container-Pläne. © PR

In den sogenannten Stadtbezirksbeiräten, in denen demokratisch gewählte Vertreter sitzen, hatten alle Standorte zur Debatte gestanden.

Keine Mehrheiten gab es in den Abstimmungen dabei in Pieschen für den Standort Industriestraße (48 Plätze) sowie in Prohlis für die Standorte Geystraße (152 Plätze) und Windmühlenstraße (144 Plätze).



Sowohl im kleinen (Stadtbezirksbeirat) als auch im großen Parlament (Stadtrat) lehnte auch Mario Schmidt (48, CDU) die Verwaltungspläne ab. "Ich halte die beschlossenen Standorte Geystraße und Windmühlenstraße nach wie vor für ungeeignet, insbesondere auch aufgrund ihrer Größe."

Dabei hatte eine klare Mehrheit im kleinen Stadtparlament extra für den Fall, dass sie vom Stadtrat überstimmt werden, wenigstens noch einige Bedingungen wie die Begrenzung auf maximal 65 Plätze vorgesehen.