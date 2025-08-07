Neue Baustellen für Fernwärme und Strom in Dresden: Hier kommen bald Sperrungen

Dresden - Wichtige Schritte für eine bessere Energieversorgung: Zwei große Infrastrukturprojekte der SachsenEnergie (SE) in Dresden bringen ab August Einschränkungen.

Unter die Verbindungsachse von Leisniger Platz und dem Bahnhof Pieschen kommen in ein paar Tagen neue Fernwärmeleitungen. © Christian Juppe

In Pieschen verlegt die SE ab 11. August neue Fernwärmerohre um den Leisniger Platz. Fernwärme gilt als zentraler Baustein der kommunalen Wärmeplanung, weil sie erneuerbare Energiequellen effizient nutzbar macht.

Für die Bauarbeiten wird die Straße zwischen Leisniger Straße und Bahnhof Pieschen bis Ende August voll gesperrt, ab September folgen weitere Sperrungen mit Ampelregelung.

Gleichzeitig entfernt das Unternehmen alte, nicht mehr genutzte Öldruck-Stromkabel. Rund eine Million Euro fließen in das Projekt, das laut Unternehmen nur geringe Einschränkungen für Fußgänger und Busverkehr mit sich bringt.

Deutlich umfangreicher sind die Maßnahmen für die neue Stromtrasse zwischen Mickten und Rähnitz.