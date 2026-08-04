Sperrung in Dresden dauert länger: Das ist der Grund

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Verzögerungen auf der Baustelle Güntzstraße! Die zwischen Johannstadt und Pirnaischer Vorstadt gelegene Sperrung kann nicht planmäßig beendet werden.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Verzögerungen auf der Baustelle Güntzstraße! Die zwischen Johannstadt und Pirnaischer Vorstadt gelegene Sperrung kann nicht planmäßig beendet werden.

Die Fertigstellung der Bauarbeiten auf der Güntzstraße verzögert sich bis zum 14. August.
Die Fertigstellung der Bauarbeiten auf der Güntzstraße verzögert sich bis zum 14. August.  © Petra Hornig

"Die Sanierung und Verfüllung der Schächte der Stadtentwässerung gestaltet sich schwieriger als gedacht", erklärt DVB-Sprecher Falk Lösch (61) gegenüber TAG24 zum Grund.

Eine Freigabe der Fahrbahn zum kommenden Dienstag (11. August) sei daher nicht möglich. Stattdessen könne der Verkehr erst ab dem 14. August, 3.30 Uhr, wieder uneingeschränkt rollen.

"Damit sind die Maßnahmen dennoch rechtzeitig zum Stadtfest und vor dem Start der Schulzeit fertig", so Lösch weiter. Er würdigt zugleich die schweißtreibende Tätigkeit vor Ort. "Die Hitze macht natürlich den Arbeitern zu schaffen."

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Bis zur Fertigstellung gelte das bestehende Umleitungskonzept für die Linien 8 und 13 sowie den Individualverkehr weiter.

Der Zeitplan zur Sanierung der Entwässerungsschächte kann nicht gehalten werden.
Der Zeitplan zur Sanierung der Entwässerungsschächte kann nicht gehalten werden.  © Petra Hornig
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Im Rahmen der Bauarbeiten werden im Abschnitt zwischen Straßburger Platz und Güntzplatz aufgrund deutlicher Zustandsverschlechterung fast 1,5 Kilometer Gleise getauscht und neuer Asphalt aufgebracht. Auch das unterirdische Entwässerungsbauwerk wird instandgesetzt. Kosten: 3,3 Millionen Euro.

Titelfoto: Petra Hornig

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