Spontane Arbeiten an Bahngleisen: DVB leiten übers Wochenende zwei Linien um!

Die Arbeiten dauern in der Zeit vom morgigen Freitag, 4 Uhr, bis zum Montag, 4 Uhr, an. Nötig werden sie, weil sogenannte Weichenzungen ausgetauscht werden müssen. Auch werden Schäden an den Gleisen behoben. 40.000 Euro werden dafür investiert.

Die Straßenbahnen der Linie 13 fahren am Wochenende zwischen Kaditz, Görlitzer Straße und Rosa-Luxemburg-Platz (am Freitag von 4 bis 15 Uhr jedoch nur bis Görlitzer Straße). In der Gegenrichtung verkehren die Züge lediglich zwischen Prohlis, Dürerstraße und Güntzplatz (anschließend weiter als 6 nach Niedersedlitz).

In der Zeit fährt die Linie 6 nur zwischen Wölfnitz und Albertplatz (als Linie E weiter zum Pirnaischen Platz, Prager Straße, Webergasse). In der anderen Richtung pendeln die Bahnen zwischen Niedersedlitz, Permoserstraße und Güntzplatz (dann weiter als 13 nach Prohlis).

Die gute Nachricht gleich vorweg: Der Autoverkehr kann an der Baustelle am Güntzplatz vorbeigeleitet werden. Fahrer müssen nur etwas umsichtiger vorbeifahren, haben sonst mit keinen Auswirkungen zu rechnen.

Wer auf die fehlenden Zwischenstücke angewiesen ist, die von den Straßenbahnen bis Montagmorgen nicht angefahren werden, kann mit Bussen des Ersatzverkehrs fahren.

Der EV 6/13 verbindet den Albertplatz und die Permoserstraße über die Zwischenhalte Rosa-Luxemburg-Platz und Sachsenallee. In dieser Richtung legen die Busse zusätzliche Halte an den Haltestellen Bautzner-/Rothenburger Straße und Dürerstraße ein.

Die DVB weisen darauf hin, dass die Umstiege von den Bahnen der Linie 6 zu Bus und umgekehrt am besten an den Haltestellen Albertplatz und Permoserstraße funktionieren. Bei der Linie 13 seien es die Haltestellen Rosa-Luxemburg-Platz und Güntzplatz (in Richtung Kaditz) beziehungsweise Dürerstraße (für den Weg nach Prohlis).

Nur am morgigen Freitag wird die Haltestelle Görlitzer Straße in der Zeit von 4 bis 15 Uhr in ebendiese Straße vor die Kreuzung zur Louisenstraße verlegt. Die Haltestelle liegt an der Straßenseite stadtauswärts.