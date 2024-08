Staufalle Körnerplatz: Warum sind so wenige Arbeiter auf der Baustelle?

Dresden - Autofahrer und Anwohner am Körnerplatz in Dresden-Loschwitz rollen mit den Augen: Seit Anfang August tauscht die SachsenEnergie zusammen mit Partnerunternehmen vor Ort altes Rohrwerk aus. Wegen einer fehlenden Spur führt das in den Morgenstunden zu nervigen Staus, erinnert an die Situation beim Verkehrsexperiment im April. Doch warum arbeiten dort nur so wenige Menschen?