Bauarbeiten in Dresden: Hier stehen die ersten Tesla-Supercharger

Dresden - Sensation in Dresden ! In der sächsischen Landeshauptstadt werden gerade mehrere Supercharger von Tesla aufgebaut.

Die Lage ist dabei strategisch sinnvoll gewählt: Die Tesla-Tanken sind nämlich speziell für Langstrecken-Fahrten ausgelegt. Vor dem Elbepark gibt es Anschluss an die A4, von wo aus es auch zur A13 nach Berlin oder zur A17 in Richtung Prag nicht weit ist.

Acht solcher superschnellen Tankstellen sollen schon bald am Elbepark in Betrieb gehen, bestätigt Centermanager Gordon Knabe (48) auf Anfrage von TAG24 .

Es handelt sich dabei um die gerade einmal vierte Stelle in Sachsen, an denen Tesla-Fahrer ihr E-Auto in Rekordzeit aufladen können (Strom für bis zu 322 km Reichweite beim Model S in nur 15 Minuten Ladezeit). Weitere Supercharger stehen in Starbach bei Nossen sowie Schkeuditz und Plauen.

In der nächsten Zeit entstehen im Freistaat zwei weitere Ladestationen in Döbeln und Leipzig. Konkrete Termine, wann diese Supercharger in Betrieb gehen, und um wie viele Geräte es sich handelt, gibt Tesla auch dafür nicht bekannt.