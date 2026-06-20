Neue Bäume für geplante Prachtallee in Dresden: Hier wird Parken eingeschränkt
Dresden - Die Augsburger Straße in Dresden-Striesen soll sich in eine Prachtallee verwandeln. Dafür werden ab Montag insgesamt 61 neue Bäume gepflanzt. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.
Wie die Stadt mitteilte, dauern die Arbeiten voraussichtlich bis Ende Dezember. Sie erfolgen in drei Abschnitten sowohl auf dem südlichen als auch dem nördlichen Fußweg.
Vorgesehen sind zwischen Spenerstraße und Barbarossaplatz fünf Bäume, zwischen Bergmannstraße und Ermelstraße 27 Bäume und zwischen Ermelstraße sowie Altenberger Straße 29 Bäume.
Zunächst finden Tiefbauarbeiten mit der Umverlegung von Leitungen und dem Bodenaustausch statt. Die Planzungen starten im Oktober. Um das Anwachsen und die Pflege der Bäume kümmert sich die Firma "Kohout's Garten- und Landschaftsbau".
Während der Arbeiten sind die Parkmöglichkeiten seitlich der Fahrbahnen auf beiden Seiten der Augsburger Straße temporär eingeschränkt. Die Fußwege und Hauszugänge sowie Grundstückszufahrten bleiben nutzbar.
Amtsleiter Sascha Döll über Notwendigkeit des Projekts: "Zahlreiche Anfragen nach neuen Straßenbäumen"
Zur Maßnahme zwischen Spenerstraße und Altenberger Straße erklärt Amtsleiter Sascha Döll (46): "Für diesen Abschnitt erreichen uns seit vielen Jahren zahlreiche Anfragen nach neuen Straßenbäumen." Das große Interesse spiegele sich auch in der hohen Spendenbereitschaft der Dresdner wider.
"Die ausgewählten Baumarten sind besonders gut geeignet für Standorte im überwärmten Innenstadtbereich aufgrund ihrer Toleranz gegenüber Hitze und Trockenheit", so Döll weiter. Sie hätten sich bereits bewährt. "Zudem fügen die sich hervorragend in den vorhandenen Baumbestand ein."
Die Kosten für das Gesamtvorhaben (Baugrundgutachten, Planungs-, Bau- und Pflegekosten) betragen 569.405 Euro. Der Stadtbezirk Blasewitz unterstützt das Projekt mit 55.375 Euro. Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft investiert 379.280 Euro.
Zusätzlich kommen finanzielle Mittel in Höhe von 118.000 Euro aus Ausgleichszahlungen (Kompensationsvertrag der Projekte Neubau Herzzentrum und Erschließung ECMC/Bosch). Die Spendensumme aus der Dresdner Bürgerschaft liegt bei 15.950 Euro.
Titelfoto: Montage: Steffen Füssel (2)