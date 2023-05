Wartungsarbeiten im Tunnel Wiener Platz: Beide Röhren müssen gesperrt werden

Dresden - Verkehrseinschränkungen im Tunnel Wiener Platz in Dresden ! Ab Montag (22. Mai) werden dort bis einschließlich Freitag (26. Mai) Wartungsarbeiten durchgeführt, die wechselseitige Vollsperrungen erforderlich machen.

Am Tunnel Wiener Platz stehen Wartungsarbeiten an. Deshalb muss in der kommenden Woche mit Verkehrs-Einschränkungen gerechnet werden. (Archivbild) © Petra Hornig

Wie die Stadt mitteilte, kann in den Nächten von Montag auf Dienstag sowie von Dienstag auf Mittwoch jeweils von 22 bis 5 Uhr die Nordröhre, also die Spuren in Richtung Kraftwerk Mitte, nicht genutzt werden.

In den zwei darauffolgenden Nächten bleibt dann im gleichen Zeitfenster die Südröhre, Fahrtrichtung Zoo, voll gesperrt. Auch die Zufahrt zu den Tiefgaragen im Tunnel ist dicht.

Betroffene Verkehrsteilnehmer müssen Umleitungen fahren. Sie werden mit "U1" für die Sperrung der Nordröhre und "U2" für die Sperrung der Südröhre ausgeschildert.

Grund für die Einschränkungen ist die turnusmäßige Wartung der Tunneltechnik. So müssen die Brandmeldeanlage, die Notrufeinrichtungen sowie die Verkehrssteuerung überprüft werden.

Zusätzlich erfolgen Reinigungsarbeiten an der Tunnelbeleuchtung, den Schlitzrinnen und den Notgehwegen. Auch Belüftungs- und Abwasseranlagen werden gewartet.