Dreifach-Sperrung auf der A17! Hier gibt es am Wochenende kein Durchkommen

Dresden - Autofahrer aufgepasst! Am Wochenende kommt es auf der A17 bei Dresden gleich zu mehreren Tunnelsperrungen.

Gleich drei Tunnel sind am Wochenende auf der A17 bei Dresden voll gesperrt. (Archivbild) © Steffen Füssel

Wie die Autobahn GmbH mitteilte, handelt es sich dabei um die Tunnelkette Coschütz, Dölzschen und Altfranken, die in beiden Richtungen voll gesperrt sein wird.

Grund dafür ist eine geplante Tunnelreinigung. Ab Samstag (18. April) um 20 Uhr bis zum Sonntag (19. April) um 14 Uhr wird es dort also kein Durchkommen geben.

Verkehrsteilnehmer sollen in dem Zeitraum in Richtung Dresden über die ausgeschilderte U16 bzw. in Richtung Prag über die U15 fahren.