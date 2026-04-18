Dreifach-Sperrung auf der A17! Hier gibt es am Wochenende kein Durchkommen
Dresden - Autofahrer aufgepasst! Am Wochenende kommt es auf der A17 bei Dresden gleich zu mehreren Tunnelsperrungen.
Wie die Autobahn GmbH mitteilte, handelt es sich dabei um die Tunnelkette Coschütz, Dölzschen und Altfranken, die in beiden Richtungen voll gesperrt sein wird.
Grund dafür ist eine geplante Tunnelreinigung. Ab Samstag (18. April) um 20 Uhr bis zum Sonntag (19. April) um 14 Uhr wird es dort also kein Durchkommen geben.
Verkehrsteilnehmer sollen in dem Zeitraum in Richtung Dresden über die ausgeschilderte U16 bzw. in Richtung Prag über die U15 fahren.
Die U16 führt ab der Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt zur Anschlussstelle Gorbitz und dort zurück auf die A17. In entgegengesetzter Fahrtrichtung wird der Verkehr über die U15 ab der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz zur Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt umgeleitet.
Titelfoto: Steffen Füssel