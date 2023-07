Beklaut bei Heimatbesuch! Wer hat mein Dreirad gestohlen?

Dresden - Kaum ist er wieder in der Heimat, wurde er beklaut: Seit Juni hat Mirko Schaal (60) den Ausstieg vollzogen, lebt seitdem in einem umgebauten Linienbus. Mit dem war er jetzt auf Besuch bei seiner Mutter. Prompt wurde sein Rad gestohlen. Doch davon lässt sich der Lebenskünstler nicht die Laune verderben.

In Dresden aufgewachsen und hier als Straßenbauer über Jahre gearbeitet, zog Mirko Schaal ins bayerische Landshut.

Sein gelbes Dreirad haben ihm Diebe in Gorbitz gestohlen. © privat

"Vieles habe ich geschenkt bekommen", sagt er. "Anderes habe ich bei eBay-Kleinanzeigen gekauft."

So hat er nun einen Ofen, zwei Heizungen und sogar eine Badewanne. Für das Abwasser gibt es einen großen Tank mit Zerhacker-Pumpe.

Nun ging die erste große Fahrt eben nach Dresden: Den Bus stellte Schaal am Bauwagenplatz ab, besuchte mit dem Spezialrad seine Mutter in Gorbitz am Wölfnitzer Ring.

"22.15 Uhr war es noch da, eine halbe Stunde später weg. Dabei kosten solche Räder um die 3500 Euro." Für ihn ärgerlich, da das Rad sein Hauptverkehrsmittel ist.