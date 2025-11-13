Bergsichten-Festival in der TU: Das erwartet Euch

Dresden - Wenn andere sich im November auf die Couch kuscheln, geht’s in Dresden hoch hinaus! Beim 21. Bergsichten-Festival diesen Samstag und Sonntag treffen sich wieder die ganz Großen der Berg- und Outdoor-Szene im Hörsaalzentrum der TU Dresden.

Organisator Frank Meutzner (60) organisiert das Festival schon seit 21 Jahren. © Thomas Türpe

Organisator Frank Meutzner (60) hat für das Wochenende besondere Highlights am Start: "Dieses Jahr ist es vor allem spannend, weil ein Mountainbiker neu mit dabei ist", erzählt er.

"Gerhard Czerner fährt mit seinem Mountainbike auf Gipfel hoch - das muss man erst mal wollen", schmunzelt Meutzner.

Czerner (38), selbst Bergsteiger und Kletterer, hat den Kilimandscharo mit dem Bike erklommen und präsentiert seine Multivisionsshow "Sattelfest - Mountainbiken über den Dächern der Welt".

Ein weiteres Highlight: Nina Caprez (48), eine der stärksten Kletterinnen der Welt. "Da habe ich vier Jahre lang gekämpft, sie mal nach Dresden zu holen", erzählt Meutzner.

"Sie ist einfach beeindruckend, hat viele Routen als erste Frau geklettert, zwei Kinder - und klettert trotzdem noch regelmäßig".