6 Tipps für Euren Samstag in Dresden und Umgebung!

Tipps, was es in Dresden und Umgebung für Veranstaltungen gibt.

Von Antje Ullrich, Maxima Michael

Dresden - Wir läuten das dritte Adventswochenende ein, das natürlich ganz im Zeichen von Weihnachten steht. Viel Spaß mit den besinnlichen Veranstaltungen in Dresden und Umgebung!

Weihnachtskonzert

Dresden - Zum Weihnachtskonzert "Ave Maris Stella" lädt Chortissimo von 15 bis 16 Uhr ins Dresdner Landhaus ein. Es wird ein buntes Programm mit geistlichen Werken, klassischen deutschen Weihnachtsliedern und Stücken aus der ganzen Welt geboten. Neu in diesem Jahr: Erstmals darf das Publikum mit in die Gesänge einstimmen. Der Eintritt ist frei. Infos: stadtmuseum-dresden.de

Lust auf ein weihnachtliches Konzert? © Thomas Türpe

Schlossweihnacht

Bad Muskau - Im und am Neuen Schloss sowie im Schlossvorwerk von Bad Muskau wird am Samstag von 15 bis 19 Uhr die traditionelle Schlossweihnacht gefeiert. Dabei verwandelt sich der Festsaal in ein Weihnachtscafé (15-18 Uhr) mit Basteln für Kinder, in der Bibliothek (15.30-17.30 Uhr) werden Geschichten gelesen, und es wird ein musikalisches Rahmenprogramm geben. Der Eintritt ist frei. Infos: muskauer-park.de

Bei der Schlossweihnacht im Schloss von Bad Muskau kann man so richtig in heimelige Stimmung kommen. © picture alliance/dpa

Weihnachten im Miniaturpark

Wehlen - Der Miniaturpark "Die Kleine Sächsische Schweiz" verwandelt sich am Wochenende (14-19 Uhr) in ein Winterwunderland mit funkelnden Lichtern, weihnachtlichen Klängen und duftenden Köstlichkeiten. Auf der Entdeckungstour durch die Minilandschaften warten auf die Besucher unter anderem das Willi-Wichtel-Quiz und Fahrten mit dem festlich geschmückten Weihnachtsexpress. Infos: kleine-saechsische-schweiz.de

Im Miniaturpark kann man den Zauber des Festes am Samstag auf eine andere Art und Weise erleben. (Archivfoto) © Marko Förster

Weihnachtlicher Trödelmarkt

Dresden - Gleich an zwei Tagen (Sa. 9-16 Uhr & So. 11-17 Uhr) beherbergt die Neustädter Markthalle Dresden auf zwei Etagen den weihnachtlichen Kunst-, Antik- und Trödelmarkt. Wer auf der Suche nach ausgefallenen Geschenkideen ist, wird zwischen feinem Porzellan, Antiquitäten, erzgebirgischer Volkskunst, altem und neuerem Spielzeug, historischen Büchern und Briefmarken sicher fündig. Im ersten Obergeschoss wartet zudem die historische Märklin-Anlage mit über hundert Jahre alten Lokomotiven auf Eisenbahnfans. Infos: flohmarkt-sachsen.de

Wer noch ein Geschenk braucht, wird beim weihnachtlichen Trödelmarkt in der Neustädter Markthalle sicherlich fündig. © PR

Weixdorfer Budenzauber

Dresden - Der Kirchbauverein Weixdorf lädt zum weihnachtlichen Zusammenkommen in der Gärtnerei Kühne in Dresden ein. Neben klangvoller Chormusik und einem tollen Puppentheater gibt es am Abend noch eine Weihnachtsdisco - ausgelassene Stimmung ist ein Muss! Getränke und Imbiss gibt es vor Ort, der Eintritt ist frei (12 bis 24 Uhr) - Infos unter www.kuehne-gruen-erleben.de

Beim Weixdorfer Budenzauber kommt eine gemütliche Stimmung auf - sei dabei! (Symbolfoto) © 123RF/iakovenko

Party für Mamas

Dresden - Vor allem die Weihnachtszeit ist für viele (Mamas) sehr stressig. Deshalb ist eine kleine Party das richtige, um mal für einen Abend aus dem Alltag zu entfliehen. Kommt deshalb zur "Mama feiert"-Party im Arteum Dresden, tanzt für ein paar Stunden den ganzen Stress raus und kommt in all dem Trubel mal auf andere Gedanken.

Für die Mamas unter Euch gibt es am Samstagabend das perfekte Programm, um kurz aus dem Alltag zu entfliehen. (Symbolfoto) © 123RF/gstockstudio