20 Jahre Gerhard Richter Archiv: Museum öffnet die Depot-Schränke

Dresden - Er ist und bleibt das Maß aller Dinge in der internationalen Kunst: Unlängst wurde Gerhard Richter (93) wieder zum weltweit bedeutendsten Künstler gekürt. Anfang der Woche wurde seine Familiengeschichte vom SPIEGEL in neue NS-Verstrickungen gebracht. Nun geht es aber wieder um seine Arbeit: Das Gerhard Richter Archiv im Albertinum wird 20 Jahre alt, öffnet zum Jubiläum die Depotschränke, zeigt seltene und kuriose Werke.

Dietmar Elger (67), Leiter des Gerhard-Richter-Archivs, blickt auf Fotografien des Künstlers aus vielen Jahrzehnten. © Steffen Füssel

Das Gerhard-Richter-Archiv der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) wurde am 1. Februar 2006 auf Anregung des damaligen Generaldirektors Martin Roth (†62) gegründet. Von Anfang an ist Dietmar Elger (67) Leiter des Archivs, Gerhard Richter selbst hatte seinen früheren Sekretär dafür vorgeschlagen.

Seitdem sammelt das Archiv alles über das Leben und Werk Gerhard Richters, in Dresden geboren, seit vielen Jahren in Köln lebend und arbeitend. Die Anfänge des Archivs seien bescheiden gewesen, sagt Elger. Zwei Räume, streckenweise drei: "Gerhard Richter wollte es nicht zu groß haben, es sollte nie pompös sein."

Die Arbeit stütze sich laut Elger auf drei Säulen: Sammeln (Ankäufe, Schenkungen, auch durch Richter selbst, der dem Archiv 2012/13 87 Gemälde schenkte), dazu die Unterstützung anderer Ausstellungen - etwa derzeit in Paris -, sowie die Organisation eigener Projekte wie die nun geöffnete Schau "20 Jahre Gerhard Richter Archiv Werke, Materialien, Kuriosa".

Heute umfasse der Bestand des Archivs 5700 Publikationen, 2400 Einladungskarten und Farbblätter, 480 Plakate, 120 Fotografien, acht Meter analoge Zeitungsberichte von 1956 bis heute und über 100.000 digitale Artikel seit 2006.