Jonny René: Dresdner Busfahrer hüpft in RTL-Show

Jonny und seine Konkurrenten müssen Hindernis-Klassiker wie Wackelpilze und fliegende Treppen, aber auch Neuheiten wie Drehkreuz und Kletterrad überwinden, während sie von den Trampolinen in Höhen von bis zu sechs Metern katapultiert werden. "Wirklich darauf vorbereiten konnte ich mich nicht. Ich war nur zweimal in der Dresdner Trampolinhalle 'Superfly'", gesteht Jonny.

Jonny gehört zu den Springern der dritteln Staffel der RTL-Show "Big Bounce - Die Trampolinshow", die am 22. Juli (20.15 Uhr) startet. 3000 Kandidaten hatten sich laut Sender für den Parcours beworben, die 240 sportlichsten schafften es in die Auswahl.

Danach wollte er sich auf seine Gesangskarriere konzentrieren - doch ein sicheres Standbein kann nicht schaden.

Jonny schulte um - seit vorigem Jahr lenkt er DVB-Busse. "Meine Stammlinien sind die 64, 70 und 80. Ich will zeigen, was ein Busfahrer, der Schlager singt, sonst noch so draufhat", sagt Jonny, der unbedingt mal ins Dschungelcamp will.

Zuvor aber singt der "Goldjunge" beim Stadtfest am 18. August (18 Uhr, Postplatz) und am 20. August (19 Uhr) am Goldenen Reiter.