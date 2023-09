21.09.2023 10:48 3.356 Biker stürzt nach Streit mit Geländewagen-Fahrer und wird schwer verletzt

Infolge eines Streits kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall in der Inneren Neustadt in Dresden. Verwickelt waren ein Motorradfahrer und Geländewagenfahrer.

Von Simone Bischof

Dresden - Infolge eines Streits kam es am gestrigen Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall in der Inneren Neustadt. Am Mittwochabend kam es infolge eines Streits zum Unfall auf der Marienbrücke. (Archivbild) © Thomas Türpe Gegen 18.50 Uhr waren ein Motorradfahrer (46) und der Fahrer (57) eines Toyota Land Cruisers auf der Antonstraße in Richtung Marienbrücke unterwegs gewesen. Am Einfädelungsstreifen der Zufahrt zur Brücke gerieten die beiden Männer laut Polizeiangaben in einen Clinch, als sich der 46-Jährige mit seiner Yamaha vor dem Geländewagen einordnete. Als nächstes überholte der 57-Jährige den Motorradfahrer und drängte ihn nach rechts ab. Dresden Großeinsatz im Süden Dresdens! Polizei stürmt Rechtsrockkonzert Dabei prallten beide Fahrzeuge zusammen, wodurch der Biker stürzte und schwer verletzt wurde. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

