Bombe in Dresden wird am Samstag entschärft: Anwohner müssen bis 9 Uhr ihre Wohnung verlassen

Ist es die nächste Fliegerbombe, die Dresden in Atem hält? Zunächst meldet die Polizei am Freitagnachmittag den Fund eines verdächtigen Gegenstandes.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Es ist die nächste Fliegerbombe, die Dresden in Atem hält! Die 250-Kilogramm-Bombe US-amerikanischer Bauart ist scharf, wie die Polizeidirektion Dresden am späten Freitagnachmittag mitteilte. Sie ist mit einem Heckzünder ausgestattet, muss vor Ort entschärft werden. Das soll am morgigen Samstag geschehen. Dazu müssen einige Dresdner ihre Wohnungen verlassen.

Der Bereich rund um die mutmaßliche Fliegerbombe wurde abgeriegelt. © Roland Halkasch Betroffene Anwohner werden gebeten, den Evakuierungsbereich bis Samstag 9 Uhr zu verlassen! Mithilfe einer Karte (siehe unten) geben die Behörden bekannt, wer bis zum Sonnabendmorgen aus seiner Wohnung raus muss. Die Karte ist auch auf der Seite der Stadt Dresden abrufbar. Für die betroffenen Personen werden Notunterkünfte und Bus-Shuttles vorbereitet. Ab 7 Uhr morgens stehen Notunterkünfte in der Messe Dresden zur Verfügung. Ebenfalls ab 7 Uhr werden Busse eingesetzt, um betroffene Anwohner in die Messe zu bringen. Die DVB-Busse fahren die Haltestellen Bamberger Straße, Chemnitzer Straße und Budapester Straße an. Dresden Zwischenlagern leicht gemacht: 5. Storebox-Standort in Dresden eröffnet Für weitere Infos steht das Bürgertelefon unter der Rufnummer 0351-4887666 bereit. Dort ist bis Freitagnacht 0 Uhr und am Samstagmorgen ab 6 Uhr jemand erreichbar. Zudem richtet die Polizeidirektion Dresden an Besucher des Dampflockfests eine Bitte: "Mit Blick auf die anstehenden Einsatzmaßnahmen werden die Besucherinnen und Besucher (...) gebeten, die Veranstaltung erst am Samstagnachmittag aufzusuchen."

Am morgigen Samstag soll die Bombe entschärft werden - Anwohner des markierten Bereichs werden aufgefordert ihre Wohnungen zu verlassen. © Stadt Dresden

DVB melden Umleitung für Buslinie 61 via Twitter

Ist dieser verdächtige Gegenstand eine Fliegerbombe? © Roland Halkasch Zunächst wurde am Freitag der Fund eines verdächtigen Gegenstandes gemeldet. Dieser war gegen 13 Uhr bei Bauarbeiten an der Zwickauer Straße/Ecke Glauchauer Straße gefunden worden, also in der Nähe der Nossener Brücke. Die Behörde sperrte deshalb vorerst den unmittelbaren Bereich ab, wie sie mitteilte. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes wurden angefordert. Gleichzeitig bereitete sich die Polizeidirektion Dresden auf den Einsatz vor. Denn nach Angaben der Beamten wurde bereits zu diesem Zeitpunkt eine Weltkriegsbombe vermutet. Dresden Hamburg Ahoi! Große Hafenrundfahrt für die "Dresden"-Passagiere Noch am Nachmittag bestätigten die Ordnungshüter, dass der Sperrkreis um den Fundort erweitert wurde. "Von der Sperrung betroffen ist neben der Zwickauer Straße und der Glauchauer Straße nun auch die Nossener Brücke. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der Nahverkehr wird umgeleitet. Der Bahnverkehr ist von der Sperrung aktuell nicht betroffen", so die Polizeidirektion Dresden gegen 15.30 Uhr. Wenig später konnte auch die Buslinie 61 nicht weiter über die Nossener Brücke fahren. Die Brücke wurde allerdings am späten Nachmittag wieder für den Verkehr freigegeben.