Sieger steht fest: Das ist Dresdens schönste Kleingarten-Anlage
Dresden - Das Geheimnis ist gelüftet: Der Kleingartenverein "Wilder Mann" ist die schönste Kleingartenanlage Dresdens 2026! Oberbürgermeister Dirk Hilbert (54, FDP) verkündete das offizielle Ergebnis am Samstag zum "Tag des Gartens" in der Vorjahressieger-Anlage "Robinienhain". Der Sieger-Verein kann sich nun über den Wanderpokal "Flora" und ein Preisgeld von 1000 Euro freuen.
Der 1923 gegründete Verein aus dem Dresdner Norden überzeugte die Jury mit seinen 68 Parzellen in ungewöhnlicher Hanglage. Das Besondere: Die Anlage ist ganzjährig geöffnet und ein beliebter Durchgang für Spaziergänger und Wanderer.
Der Oberbürgermeister betonte bei der Auszeichnung die Bedeutung der Vereine für das Stadtklima: "Unsere Kleingartenanlagen sind grüne Zukunftsorte mitten in Dresden. Sie kühlen unsere Stadt, schaffen Artenvielfalt und bringen Generationen zusammen. Der diesjährige Wettbewerb hat gezeigt, wie lebendig, vielfältig und zukunftsfähig das Dresdner Kleingartenwesen ist."
Beim KGV "Wilder Mann" punktete vor allem die Mischung aus öffentlicher Zugänglichkeit, Artenschutz und Gemeinschaft.
Die Jury hob unter anderem einen Naschweg für Kinder mit Beerenobst, einen Weinlehrpfad, einen öffentlich zugänglichen Gemeinschaftsgarten sowie die Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung beim Wildbienen-Monitoring hervor.
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Großer Jubel auch in Prohlis, Blasewitz und Pieschen
Insgesamt standen zehn Anlagen im großen Finale des Wettbewerbs, der unter dem Motto "Zukunft gestalten mit bunten, vielfältigen Kleingärten – ökologisch und nachhaltig" stand.
Platz 2 (500 Euro) ging an den KGV "Geystraße" in Prohlis. Er wurde gelobt für die offene Gestaltung mit Festwiese, Büchertauschbox und wesensnaher Bienenhaltung.
Auf Platz 3 (250 Euro) der KGV "Blumenau" in Blasewitz. Die Gärtner hier wurden vor allem gewürdigt für die Verbindung von Tradition und naturnaher Entwicklung wie Blumenwiesen und Totholzecken.
Einen ganz besonderen Erfolg feierte zudem Nicole Kramer in der Anlage "Sommerfrische" (Pieschen-Nord/Trachenberge). Ihre Parzelle 44 sicherte sich einen Sonderpreis für eine besonders intensive und fachlich vorbildliche Nutzung von Obst- und Gemüsebeeten auf engstem Raum.
Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf / Screenshot Instagram kgv_wildermann