Weil Hilbert seinen Bürgermeister ausbremste: Boss-Zoff ums Blaue Wunder

Befürwortet den ausgesetzten Verkehrsversuch: SPD-Stadtrat Stefan Engel (30).

Am Montag hätte der Test starten und nach April ausgewertet werden sollen. Doch Hilbert pfiff Kühn überraschend zurück. Dabei hatte der schon im Februar die Radspur-Pläne auf dem Blauen Wunder öffentlich gemacht.

"Bei diesem Hin und Her in der Verwaltung stellt man sich unweigerlich die Frage: Weiß die eine Hand, was die andere tut", kritisiert Stadtrat Stefan Engel (30, SPD). "Unzählige Arbeitsstunden in der Verwaltung wurden investiert und am Ende steht wieder nichts Sichtbares."



Schon 2001 (!) hatte der Stadtrat beschlossen, eine Lösung für Radler zwischen Schillerplatz und Körnerplatz einzurichten. "Der Vorgang ist kein Ruhmesblatt für die Verwaltungsspitze", so Engel.

Und weiter: "In anderen Städten werden kontroverse Verwaltungsentscheidungen intern zwischen OB und den zuständigen Beigeordneten vorabgestimmt."

Die SPD steht zudem hinter dem Verkehrsversuch, der eine gute Möglichkeit sei, um die Praxistauglichkeit der neuen Verkehrsführung zu testen. So äußern sich auch die Grünen.