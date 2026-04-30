Brücken-Check sorgt für erhebliche Einschränkung auf Budapester Straße

Dresden - Autofahrer müssen sich kommende Woche in der Altstadt auf Behinderungen einstellen: Vom 4. bis zum 13. Mai wird auf der Brücke der Budapester Straße ein Sicherheits-Check durchgeführt. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr.

Ein Abschnitt der Brücke gilt als besonders prüfbedürftig und wird bei den Untersuchungen intensiver analysiert. (Archivfoto) © Eric Münch

Wie die Stadt Dresden mitteilte, ist die Fahrbahn in Richtung Zentrum ab Montag nur einseitig befahrbar.

Für Lkw ist sie in diesem Zeitraum komplett dicht. Während der gesamten Zeit ist das Passieren von Lastwagen untersagt - diese müssen stattdessen auf die Nürnberger Straße, Münchner Straße, Fritz-Löffler-Straße und St. Petersburger Straße ausweichen.

Eine gute Nachricht: Die Fuß- sowie Radwege bleiben offen und können weiterhin genutzt werden. Auch die Busse verkehren weiterhin an der Haltestelle "Budapester Straße".