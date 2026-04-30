Airbus mit Passagieren an Bord kreist über Dresden: Was ist da los?

Dresden - Wenn ein Airbus über Dresden kreist, dann ist das oft Teil der Ausbildung eines Flugschülers. Am späten Donnerstagnachmittag drehte jedoch eine mit Passagieren gut besetzte Maschine der Fluggesellschaft Sundair ihre Runden über Sachsens Hauptstadt. Was steckte dahinter?

Die Fluggesellschaft Sundair fällt am Donnerstagnachmittag mit einem besonderen Event auf. (Archivbild) © Max Patzig

In diesem Fall nichts Schlimmes, sondern ein spezielles Event von Sundair namens "Flug in den Mai".

"Erleben Sie einen unvergesslichen Rundflug über die wunderschöne Stadt Dresden und ihre reizvolle Umgebung", warb das Unternehmen schon vor einiger Zeit für die Veranstaltung.

Für den nur höchstens 40-minütigen Flug hob ein Airbus A319 gegen 17.30 Uhr ab. Die genaue Route war bis kurz vor dem Start noch geheim.

"Dank des späten Sonnenuntergangs um 20.25 Uhr können Sie die Stadt in stimmungsvoller Lichtkulisse aus der Vogelperspektive erleben. Der detaillierte Flugplan sowie die genaue Route werden erst kurz vor dem Abflug festgelegt, um je nach Wetterlage die bestmöglichsten Aussichten zu gewährleisten", schrieb Sundair.

Einige Minuten nach dem Flugstart war das Schauspiel bereits auf Flightradar24 zu sehen - und damit die Schleifen, die die Maschine über Dresden zog.