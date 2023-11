Brutaler Überfall auf Schülerin in Dresden: Kripo jagt maskierten Triebtäter

Dresden - Plötzlich sind viele Eltern in heller Aufregung! Die Polizei ermittelt nach einer Sex-Attacke auf eine Schülerin (12) in Dresden-Nickern .

In diesem kleinen Wäldchen soll ein Maskierter ein Mädchen (12) ins Gebüsch gezerrt haben. © Norbert Neumann

Ein Maskierter soll das Mädchen am Freitag in einem Wäldchen in ein Gebüsch gezerrt und geschlagen haben. Erst als eine Zeugin einschritt, ergriff der Täter die Flucht.

Zwischen dem Selgros-Großmarkt und einem Autohandel liegt im Dresdner Osten ein kleines Wäldchen, hindurch führt ein Trampelpfad. Dieser wird gern als Abkürzung genutzt. So auch von einer Schülerin, die dort Freitag gegen 11.45 Uhr auf dem Weg nach Hause war.

Doch bei ihrer Mutter angekommen, machte das Mädchen einen so verstörten Eindruck, dass der getrennt lebende Vater, Thomas Uhlig (61), dazu gerufen wurde: "Sie lag in der Ecke zusammengerollt auf der Couch", so der Vater gegenüber TAG24. "Dann hat sie erzählt, was geschehen ist."

Von hinten soll sich ein rund 1,80 Meter großer Mann weißer Hautfarbe (schwarze Kleidung, schwarze Maske) an sie herangeschlichen haben. "Er hat ihr den Ranzen heruntergerissen und sie in ein Gebüsch gezerrt", so Uhlig.

Als sie um Hilfe schrie, soll er ihr in den Bauch geschlagen haben.