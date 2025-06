Mit Artistik Brücken bauen: Das vierte Zirkustheater-Festival startet

Dresden - Das Zirkustheater-Festival geht in die vierte Runde. Freitagnachmittag, 16 Uhr, wird es am Zirkuszelt im Alaunpark mit einem freien Konzert des Dresdner Swing- und Tango-Ensembles Krambambuli eröffnet und läuft bis zum 28. Juni im Alaunpark, am Königsufer, dem Goldenen Reiter, der Dresdner Heide und im Societaetstheater. Das diesjährige Motto lautet: "Brücken - Bridges - Ponts".