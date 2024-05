Bürgerfest fällt ins Wasser: "Offenes Regierungsviertel" verschoben

Auch das Sächsische Staatsministerium der Finanzen wird im August seine Tore öffnen. (Archivbild) © Steffen Füssel

Beim "Offenen Regierungsviertel" wollen die sächsischen Ministerien mit den Bürgern ins Gespräch kommen, ihre Arbeit vorstellen und über Themen der sächsischen Landespolitik informieren. 20 Mal fand das Bürgerfest bislang statt.

Unter dem diesjährigen Motto "Sehen und Gesehen werden", versprechen die Veranstalter ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Mitmachaktionen, tollen Angeboten für Kinder und reichlich Musik. So können Neugierige einen Blick in die MInisteriealgebäude werfen, eine Drehleiter der Feuerwehr aus der Nähe bestaunen und Drogenspürhunde der sächsischen Polizei in Action erleben. Auch ein Krankenwagen der Zukunft und die große Sportmeile an der Staatskanzlei warten auf die Besucher.

Interessierte können sich auf der Seite der Staatsregierung informieren.