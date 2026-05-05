Übernehmen die Chinesen Dresdens Gläserne Manufaktur?

Dresden - Werden in der von Volkswagen Ende 2025 als Produktionsstandort aufgegebenen Gläsernen Manufaktur bald E-Autos aus Fernost zusammengebaut? Branchenberichten aus China zufolge führt der chinesische Autohersteller BYD aktuell Gespräche mit VW über eine Teilübernahme der Dresdner Produktionsstätte.

BYD ist aktuell die umsatzstärkste Automarke in China. Jetzt will sie nach Deutschland expandieren. © picture alliance/dpa

Einem Bericht des über die Autobranche in Fernost gewöhnlich gut informierten Portals "CarNewsChina.com" (CNC) zufolge sucht BYD einen Produktionsstandort in Deutschland, um seine hier vertriebenen Fahrzeuge mit dem Label "Made in Germany" adeln zu können. Dabei soll der Automobilhersteller aus Shenzhen mit dem Standort Dresden liebäugeln.

Laut CNC laufen bereits Gespräche zwischen BYD und dem VW-Konzern. Der Plan: Die Gläserne Manufaktur soll in eine chinesische und eine deutsche Hälfte aufgeteilt werden.

In letzterer soll wie geplant ein sächsischer Innovationscampus in Zusammenarbeit mit der TU Dresden entstehen. Die andere Hälfte will BYD laut Bericht für die Fertigung von Elektroautos nutzen.

Die Rede ist von Investitionskosten in Höhe von 50 Millionen Euro. Bei seinen Informationen beruft sich CNC auf nicht näher bezeichnete interne Quellen. Eine Stellungnahme von BYD gibt es bislang nicht. Am Montag hat sich allerdings VW Sachsen zu Wort gemeldet und die Spekulationen "entschieden" zurückgewiesen.