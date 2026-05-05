Warum Wolle Förster seit einem Jahrzehnt vor Gericht steht

Dresden - Feste feiert Wolle Förster (71) eigentlich gern. Erst jüngst zelebrierte der Muli-Unternehmer den 20. Geburtstag seiner "Sushi und Wein"-Lokale. Doch das Dresdner Urgestein feiert dieser Tage auch ein Jubiläum, auf das es gern verzichtet hätte.

Unternehmer Wolle Förster (71) mit einem Teil seiner "Beweismittel" vorm Landgericht Dresden. © Ove Landgraf

"Seit zehn Jahren kämpfe ich vor Gericht um Schadensersatz", so Wolle, dem bei dem Thema weder nach Konfetti noch nach Feuerwerk ist.

Rückblick: Im April 2016 suchten dreiste Einbrecher nachts Wolles Spielhalle in der Johannstadt heim. Sie demolierten Automaten, erbeuteten gut 25.000 Euro.

"Dazu kommen um die 30.000 Euro Sachschaden", zählt Wolle auf, der noch im selben Jahr vor Gericht zog. Gegen die damalige Sicherheitsfirma, die laut Förster in jener Nacht fehlerhaft agierte.

Damit begann einer der längsten Zivilprozesse am Landgericht Dresden. Unermüdlich legte Förster jeden geforderten Beweis vor: demolierte Teile der Automaten und Bilder aus Überwachungskameras.

"Ich baute die Örtlichkeit aus Pappe nach, zeigte, wie die Kassen funktionieren und bastelte einen Papp-Automaten, um der Richterin die Funktion zu erklären."

Im Jahr 2020 urteilte die Juristin endlich: Die Forderung "ist dem Grunde nach gerechtfertigt".