Bürgerbühne zelebriert "Feierabend Forever" - Konflikt zwischen Freiheit und Arbeit

Dresden - Konsum und Arbeit prägen (meist) unser Leben. Feiern gilt als sinn- und gemeinschaftsstiftender Ausgleich. Ist das Feiern auch ein subversiver, politischer Akt?

Das Theaterstück "Feierabend Forever" zeigt den Konflikt zwischen Arbeit und Freiheit. © Sebastian Hoppe

Dieser Frage widmet sich "Feierabend Forever" von Christiane Lehmann (Text und Regie). Uraufführung der Bürgerbühnen-Produktion war am Donnerstag im Kleinen Haus 3. Hübsch anzusehen ist das Stück, unterhaltsam auch.

Dicke Bretter werden indes nicht gebohrt.

Zuletzt wurde die Bevölkerung von Regierung, Politik und Kanzler reichlich beschimpft: Wir arbeiten nicht genug, feiern (!) zu oft krank, bevorzugen "Lifestyle-Teilzeit".

Entsprechend spielt das Stück im Reich von "König Fritze". Acht Spielende, die "Prinzies", suchen, abenteuerlich kostümiert, im glitzernden "Geschmeidewald" (Bühne und Kostüme: Tom Unthan) nach dem Festsaal "Fantasia", in dem sich endlos feiern lässt.

Dabei erzählen sie von ihren Erfahrungen mit der "Work-Life-Balance".